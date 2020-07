DDHH rechaza la instalación del Ejército en Centro Clandestino de Tucumán

El secretario de Derechos Humanos de La Rioja, Delfor Brizuela describió los motivos de la petición al ministerio de Defensa para rechazar la instalación del Ejército en el Centro Clandestino de Detención Arsenal Miguel de Azcuenaga en Tucumán, solicitado por el gobierno de la provincia norteña: “Con los organismos de DDHH rechazamos la intención del gobierno tucumano de instalar al Ejercito en donde funcionó un Centro Clandestino de Detención. En ese lugar, se encontraron fosas comunes con restos que todavía no fueron identificados. Es más, un testigo testimonio en la causa, haber identificado a Agapito Ledo, en ese lugar, siendo objeto de terribles torturas. ”

Además, Brizuela resaltó la importancia del lugar comparándolo con la Perla, la ex Esma y Campo de Mayo: “Era un lugar estratégico de la dictadura en el norte del país. Todavía hay muchas causas que se tramitan en la justicia y no queremos que no se toque nada, para futuras inspecciones oculares.” Finalmente, el funcionario provincial adelantó que recibieron una respuesta positiva desde el ministerio de Defensa: “Eduardo Jozami, encargado de Derechos Humanos del ministerio, nos aseguró que el gobierno nacional tendrá en cuenta nuestra posición, porque le interesa la continuidad de los juicios y no va a permitir ningún tipo de entorpecimiento de los procesos judiciales.”