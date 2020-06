Davis y Fed Cup suspendidas en 2020

La Federación Internacional de Tenis (ITF) decidió suspender este viernes las fechas programadas para el 2020 de Copa Davis y Fed Cup y asi pasarlas para el año que ciene dejando vacante el campeonato.

Tanto en la Davis como en la Fed, Argentina tiene que jugar Repechajes que también fueron reprogramados.

Las chicas capitaneadas por Mercedes Paz, que ganaron la zona Americana en Chile, irán por el ascenso los días 5 y 6 de febrero, posiblemente en San Luis, ante Kazajistán, equipo que hoy tiene a tres jugadoras entre las Top-100.

En tanto, los varones, el equipo de Gastón Gaudio, jugarán en marzo o septiembre ante Belarús en la provincia de San Juan.

“La decisión de posponer el evento ha sido tomada después de revisar, durante tres meses, todos los retos logísticos y regulatorios surgidos como resultado de la pandemia provocada por la COVID-19. Han sido considerados todos los escenarios para acoger el evento, dando primordial preferencia a la salud y la seguridad de todos los implicados”, señaló David Haggerty, Presidente de ITF, en el comunicado oficial.

Con relación a las dinales que se iban a jugar en Madrid, Gerard Piqué, presidente de Kosmos Tennis, comentó: “Es una desilusión para todos nosotros no poder celebrar las Davis Cup Finals en 2020. No sabemos cómo se desarrollará la situación en cada una de las naciones clasificadas o si las restricciones en España serán lo suficientemente flexibles, es imposible predecir la situación en noviembre y garantizar la seguridad de todos los que viajen a Madrid. Posponer las finales no tiene implicaciones a largo plazo en nuestras ambiciones colectivas por la Copa Davis. La ITF y Kosmos Tennis esperan con ganas poder desarrollar una competición sobresaliente en 2021, cuando sea seguro y factible”.

De esta manera, Argentina no tendrá la posibilidad de jugar la ronda final de la Copa Davis, al menos, hasta el 2022.