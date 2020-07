David Lebón: “Las nominaciones me hicieron muy bien al corazón y al alma”

David Lebón conversó con Maia Sasvosky y Pablo Camaití, en La noche es de los que bailan dijo estar muy asustado por su familia, por la Argentina y por el Mundo, por el avance ,

Al referirse a las 8 nominaciones a los Premios Gardel 2020 que obtuvo su último disco Lebón & Co. señaló, “lo que tiene el disco es Magia”, y enumeró a algunos de los músicos que participaron en ese trabajo.

Notablemente emocionado Lebón agregó “las nominaciones me hicieron muy bien al corazón y al alma; estoy en casa y estoy bien, estoy contento conmigo”.

Al ser consultado sobre la elección de los músicos que participaron del disco, Lebón contó que están Fito Paez, Andrés Calamaro, Ricardo Mollo, Pedro Aznar, Coti, Emma Horvilleur, Lisandro Aristimuño, Eruca Sativa, más los artistas internacionales Julieta Venegas, Carlos Vives y Leiva.

“Quiero vivir feliz y me gustaría que me acompañen todos, mis amigos, la gente a la que le gusta la música que hago y también la que no, porque la vida es corta y hay que disfrutarla”.