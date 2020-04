Darío Sztajnszrajber: “Estar del lado del grande a mí no me cuaja”

Darío Sztajnszrajber es filósofo. Como docente y presentador de radio y televisión logró un gran reconocimiento en la divulgación de la filosofía.

Sin embargo, también tiene un costado futbolero. Hincha de Atlanta de nacimiento, pero “convertido” por el fútbol de Estudiantes, el conductor de Lo Intempestivo -con Luciana Peker y María Sztajnszrajber, de lunes a viernes de 11 a 13 h, por la FM93.7 Nacional Rock-, habla en Todo con afecto sobre el bilardismo y los poderosos del deporte más popular del planeta.

“Me podrían pegar por peronista, por zurdo, por judío, pero me pegan por bilardista”

“Soy un converso en el fútbol. Nací hincha el club de mi barrio y me convertí porque abracé el fútbol de Estudiantes”, cuenta. El filósofo dice que no le gusta hablar de “equipos chicos, sino de equipos no grandes” y expresa su admiración por aquellos equipos que tienen que pelearla. “Estar del lado del grande a mí no me cuaja”, afirma.

Por otro lado, haciendo un análisis más filosófico del deporte, explica que el fútbol “es un acontecimiento identitario, nos da identidad”, pero lamenta que, a veces, se nos vaya la vida en un partido.

En otro tramo del reportaje, el conductor de Nacional Rock se metió de lleno en la filosofía, la muerte y los más chicos. “No hay que irle a un chico con certezas cerradas. Ni decirle ‘te vas a ir al cielo’ o ‘te vas a descomponer en la materia y te van a comer los gusanos’. Hay que convocarlo a las preguntas, a la reflexión, a pensar. Hay como un prejuicio de que a los chicos no hay que alentarlos a pensar porque eso angustia, y las angustias se comparten”, explica.