Daniel Cacioli suma su apoyo al reclamo de San Martín de Tucumán

El periodista especializado en el fútbol de ascenso de nuestro país, Daniel Cacioli, llevó una luz de esperanza a los hinchas de San Martín de Tucumán respecto del reclamo del conjunto tucumano ante el TAS para que se le otorgue el ascenso a la Liga Profesional, ya que, al haber terminado los torneos y exista una posibilidad concreta de que no hay fútbol local hasta febrero de 2021, el Santo tucumano se vería beneficiado. “Si no podés jugar el campeonato y definiste que no hay descensos y terminaste los torneos, definí los campeones. Y los campeones en este caso son San Martín de Tucumán y Atlanta. Está tan avanzada esta versión, que también la tiene la AFA, que no habría fútbol hasta febrero. El ascenso es muy difícil porque tenés casos –de Covid-19- en muchos lugares del país, los vuelos no se autorizaron. Por las circunstancias extremas de pandemia podría jugarse un campeonato de noviembre a mayo, antes de que se juegue la Copa América”, dijo el periodista en diálogo con El Equipo Nacional.

