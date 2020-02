Daniel Bertoni, ídolo histórico en Independiente analizó la derrota del Rojo ante Racing. “Nos ganaron un partido, no fue una final. Para ellos fue un triunfo histórico”.

“La gente de Independiente hace 35 años que no puede disfrutar una final de Libertadores y hace 18 que no ganamos un torneo local”, recordó el ex futbolista campeón del mundo en el ’78.