Daniel Arroyo: “Sabemos que estamos haciendo lo que hay que hacer”

El Ministro de Desarrollo Social habló con el equipo de Rezo por vos sobre el 24 de marzo y la actualidad que vive nuestro país.

En el comienzo de la charla reflexionó sobre el 24 de marzo.

“Me da la impresión que es un tema en el que no hay grieta y todos estamos de acuerdo en que lo que pasó no puede volver a pasar; cada vez hay más gente joven en las marchas y eso da la sensación de que ahí hay un eje que no tiene vuelta atrás”.

“Hemos mejorado en el plano de la convivencia del respeto de las libertades individuales, después hay problemas económicos y otras cosas, pero hay un acuerdo social en la Argentina con el -Nunca Más-“.