Dan de baja a trabajadores contratados de la salud pública provincial

Gerónimo Ortiz, Secretario General de ATSA, dialogó con Emiliano Pascuarelli sobre la decisión del Ministerio de Salud, que ya notificó a la mayoría de profesionales de su desvinculación laboral.

“No sabría precisar el número pero a partir de ayer se les ha comunicado a una gran cantidad de personas que no se presenten más a su lugar de trabajo. El motivo es que no fueron homologados los contratos que se habían acordado. Los haberes de todos los meses atrasados se estarían liquidando es los primeros días de mayo”.

“La situación de fondo es que no se homologaron los contratos que el trabajador de buena fe subscribió con el gobierno, una situación más que lamentable. Esta triste realidad es que hoy esta gente se quedó sin trabajo”.