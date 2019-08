Dan batalla colectiva por los créditos UVA

En distintos lugares del país se organizaron movimientos de vecinos afectados por los créditos UVA. En Bariloche se comenzaron a reunir para “empezar a pelear por esto”, contó Belén Ceccetto, una de las vecinas afectadas.

Explicó que el crédito UVA es un crédito hipotecario vigente desde principios de 2017 destinado a la compra de vivienda con una cuota de un componente fijo y un componente variable, atado a la inflación. Por eso “quienes sacamos los créditos en ese momento hoy nos vemos en una situación muy complicada, porque las cuotas de la casa aumentaron en un 100 por ciento en promedio”. Agregó que hay gente más afectada, porque quienes sacaron el crédito en 2018 lo sacaron con una tasa fija aún más alta.

Recordó que en su momento les explicaban que si bien la cuota era variable, atada al valor del UVA, relativo a un componente de la construcción, no podía aumentar en 10 puntos el índice de variación salarial, por lo que si bien “uno sabía que la cuota aumentaría en función de la inflación, sabíamos que la cuota tendría un techo y eso generaba cierta tranquilidad, pero eso no sucedió”.

Ceccetto ejemplificó que “en nuestro caso nos subió un 100 por ciento y afecta el 50 por ciento de los ingresos, con lo cual no sólo se hace complicado el presente, sino que como sabemos que no hay tope, al proyectarlo a unos años no sabés en qué situación vas a terminar y si vas a poder seguir pagándolo”.

Comentó que en su caso lo sacaron en octubre de 2017 y empezaron con 10 mil pesos, que era lo mismo del alquiler, y hoy pagan 20 mil. Precisó que sacaron el máximo que les prestaba el Banco, correspondiente al 80 por ciento del valor de la vivienda. La situación varía entre los vecinos de acuerdo con el valor de la propiedad y el plazo elegido.

Tienen un facebook para contactarse: Autoconvocados UVA Bariloche.