Dalbón: “El tren frenaba y a las víctimas las mató el motorman”.

A más de ocho años de la Tragedia de Once, que produjo 51 personas fallecidas y más de 600 heridos, hablamos con el abogado Gregorio Dalbón, quien nos comentó las últimas novedades de la causa. En los últimos días, el maquinista que llevaba la formación siniestrada manifestó que había anulado los frenos del tren chapa 16.

“En el marco de un accesorio a la causa, donde se le hace a Marcos Córdoba, el motorman, para la libertad condicional tuvo que hacer determinados trabajos, una evaluación de conducta y un análisis psicológico para reorganizarse en la sociedad. En una de las entrevistas que tuvo con dos psicólogas, surge información que no había surgido en el debate oral. En esta ocasión, ante la pregunta sobre si se siente responsable por el hecho dice que sí porque desconectó el dispositivo. Dice que fue sin querer, y eso es imposible”.

Dalbón, quien fue el abogado de la querella por cientos de damnificados , agregó que “siempre sostuve en soledad que el hecho del estrago, las muertes fueron productos de su conducir. Fue solamente su responsabilidad. Me parece correcto que también se analice el tema de los subsidios o el estado de los trenes. Había una causa previa. Pero el relato de la causa de Once fue conmocionante socialmente a tal punto que hasta el debate oral yo también estaba conmocionado. Me di cuenta que algo no me cerraba, sobre todo cuando matan a Andrada, que era el motorman que tenía que conducir esa formación y que lo matan cinco días antes de su declaración”.

“A mi criterio, estas declaraciones de Córdoba hacen nula la causa. Reconoce su responsabilidad. Es muy difícil lo que estoy diciendo. Los que quieran saber la verdad, yo se los dije, el tren frenaba y a sus hijos los mató Marcos Córdoba”.