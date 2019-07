Dal 12 luglio, via al IV Ardea Jazz Festival

Organizzato dall’Associazione Ardea Filarmonica, il 12, 13 e 14 luglio 2019, avrà luogo la IV edizione di Ardea Jazz. Il centro storico di Ardea sarà la cornice di un evento unico nel litorale romano. Musica, street food, vino e birra artigianale.

Matteo Gherardi, coorganizatore del Ardea jazz, ci racconta che l’evento nasce dall’esigenza di offrire agli appassionati del genere e non, tre serate all’insegna di bellissima musica incorniciate in una location che non ha eguali.

“La Piazza del Castello, ospiterà nei tre giorni del festival, spazi dove si potranno assaporare ottimo cibo e birra artigianale “.

Programma in Piazza del Castello, dalle 20.00: Venerdì 12 “Ardea Filarmonica”, a seguire “Lezioni di ballo swing con Lily”; Sabato 13 “Giulia Kom 4tet” e Domenica 15 “Old Dixie Swing Band”.

A seguire, sulla suggestiva Scalinata di Via Catilina, e all’ombra del bellissimo Arco, ci sarà il main stage. Il palco vedrà protagonisti artisti internazionali. Dalle 22.00, Venerdì 12 “Roberta Vaudo and The blue whistles”; Sabato 13 “Greg e Massimo Pirone big fat band” e Domenica 14 “Fabrizio Bosso Quartet”.

Intervista: Marcelo Ayala – Fonico: Guillermo Vega