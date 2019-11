Cultura & Espetáculos

Um espaço para conhecer as novidades em matéria de cultura e espetáculos, com destaque para nossa região. Hoje falamos sobre a premiação da recente última edição do Festival Internacional de Cinema de Mar del Plata, sobre um conjunto importante de obras do artista plástico argentino León Ferrari, doadas à coleção do Museu Reina Sofía da Espanha, e do lançamento de um novo ciclo de “Epistolar”, série de podcasts que resgata a arte da correspondência.

Produção: Silvana Avellaneda

Tradução e Locução: Julieta Galván

Sonoplastia: Marcelo Cruz