Cultura & Espetáculos

Um espaço para conhecer as novidades em matéria de cultura e espetáculos, com destaque para nossa região.

Hoje falamos sobre a Feira Internacional do Livro de Havana, na qual a vice-presidenta argentina, Cristina Kirchner, apresentou seu livro “Sinceramente”, diante da presença do presidente de Cuba e outras autoridades do governo da ilha; também lembramos o argentino Julio Cortázar, considerado um dos escritores mais originais e inovadores de seu tempo, falecido em Paris em 12 de fevereiro de 1984; da celebração, na cidade brasileira de Recife, do Dio Mundial do Frevo; e da reabertura de Tecnópolis, a megamostra de ciência, tecnologia, indústria e arte localizada ao lado da cidade de Buenos Aires.

Produção: Silvana Avellaneda

Tradução e Locução: Julieta Galván

Sonoplastia: Marcelo Cruz