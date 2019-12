Cultura & Espetáculos

AS NOVIDADES

AS NOVIDADES RAE ARGENTINA AO MUNDO

Um espaço para conhecer as novidades em matéria de cultura e espetáculos, com destaque para nossa região. Hoje falamos sobre livros argentinos considerados entre os mais relevantes deste século pelo jornal espanhol El País; o filme argentino “La odisea de los giles”, indicado para o prêmio Goya Ibero-americano; a proposta de declarar a tirinha “Mafalda” patrimônio imaterial da Argentina; e da controvérsia sobre objetos do escritor Jorge Luis Borges que a sua viúva, Maria Kodama, diz terem sido roubados.

Produção: Silvana Avellaneda

Tradução e Locução: Julieta Galván

Sonoplastia: Marcelo Cruz