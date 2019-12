Cultura & Espetáculos

Um espaço para conhecer as novidades em matéria de cultura e espetáculos, com destaque para nossa região. Hoje falamos sobre a BIENALSUR, uma inic iativa argentina que foi selecionada pelo Fórum da Paz de Paris e a eleição feita pela UNESCO do dia 5 de maio como Dia Mundial da Língua Portuguesa; também celebramos com o coreógrafo argentino Oscar Araiz o prêmio Konex de brilhante e a participação dos artistas argentinos na Semana da Arte de Miami.

E tuvemos tempo para salientar a reabertura do Museo del Holocausto de Buenos Aires e o prêmio espanhol Manuel Vázquez Montalbán, recebido pela jornalista argentina Leila Guerriero.

