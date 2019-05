Cuestionan el comportamiento de Silva beneficiada con prisión domiciliaria

El Dr. Tíndaro Fernández, abogado de la familia Fortunato transmitió el descontento que existe en el entorno familiar de quien resultara víctima de un homicidio culposo, de acuerdo a la sentencia dictada por Rodolfo Luque, Julio Bittar y María Eugenia Laigle.

Silva goza del beneficio de cumplir los 3 años y 9 meses de condena, en su casa, donde con cierta frecuencia se realizan reuniones sociales, de las que luego se publican fotos en redes sociales, lo que es considerado por los familiares de Fortunato como una burla y una provocación.

Fernández recordó que las pericias psiquiátricas determinaron que Silva presenta indicadores de violencia, lo que la hace una persona peligrosa para sí y para terceros, sumado a la falta de establecimiento de normas de conducta, a lo que recientemente se suman publicaciones en redes sociales, que muestran a Silva en reuniones sociales, lo que es tomado por la familia Fortunato, como una sorna, una provocación. Además, supieron por los medios de comunicación que Silva ha solicitado un nuevo cambio de domicilio a calle Sarmiento al 7000, en una zona rural. Fernández estimó que el Estado, a través de la policía, no cuenta con los recursos y elementos necesarios para controlar una prisión domicilia en una zona tan alejada.

“Hemos pedido que se fijen alginas pautas, algún control, porque nos parece que esto es incompatible con la institución de la prisión domiciliaria, con la cual no tengo ninguna objeción, siempre que se ajuste a lo que establece el artículo 10 del Código penal. Esto de que sea un lugar festivo, no se corresponde con la figura de una prisión domiciliaria. Esto a la sociedad no le gusta y le hace mal al poder judicial” –señaló el abogado.