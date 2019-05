Cucuza Castiello con Mariano del Mazo

Mariano del Mazo invitó a Cucuza Castiello, quien presenta su nuevo disco Menesunda Tangolencia Rockera, álbum en el que participaron: Manuel Moretti, Antonio Birabent, Chino Laborde, Edu Schmidt, Ariel Ardit, Omar Giammarco y Acho Estol, entre otros.

“El Tango y el cancionero de música nacional (simplonamente llamado “rock nacional”) no están lejanos ni mucho menos. No están lejanas sus letras ni sus armonías, ni sus esencias; y Cucuza acentúa esta idea de cercanía cantando (junto a una tanguera formación) valses de Estelares, tangos de Calamaro o de Spinetta, Redonditos, Babasónicos, Me Darás Mil Hijos, milongas de Sui Generis, haciendo convivir a Cerati con José María Contursi, a Charly con Pugliese, o a Luca Prodan con Gardel y Lepera”

Presenta Menesunda Tangolencia Rockera el sábado 25 de mayo a las 23:30 hs en La Trastienda, Balcarce 460, en la Ciudad de Buenos Aires.