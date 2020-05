Cuatro mujeres del humor que saben hacer reír en la cuarentena

Tras extenderse la cuarentena por la pandemia de coronavirus, Mujeres… ¡de acá! adoptó una actitud más que positiva y dedicó su programa a reflexionar de un modo divertido sobre los días de confinamiento. Para eso, se comunicó con cuatro grandes del humor.

Marcela Ojeda y Valeria Sampedro dialogaron con Dalia Gutmann, quien detalló todo lo bueno que encuentra en la cuarentena desde el momento en que empieza su día, ya que contó que no está utilizando el despertador. “La depilación no va más. En estos días no me maquillo ni pienso en qué vestimenta utilizar”, expresó. No obstante, señaló que extraña sus momentos de privacidad.

Por su parte, la comediante Connie Ballarini contó cómo son sus días en casa y manifestó: “Me está agarrando un gustito a esta nueva modalidad. Si me invitan a un programa de TV, ahora prefiero hacer Zoom”.

Entre risa y risa, se sumó la humorista Ale Bavera, quien aconsejó no revisar cosas que reviven el pasado, como las fotografías o la ropa. “Hay una conspiración que hace que la ropa de antes no nos entre”, dijo.

Por último, Luisa Albinoni contó que no sale de su casa desde el 12 de marzo y cómo se divierte realizando videos en las redes sociales.