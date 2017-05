Cuanto Loco celebró sus cinco años en los escenarios

Candela Garrido y Pablo Emanuel Maldonado, integrantes de “Cuanto Loco” visitaron los estudios de Radio Nacional, donde narraron el recorrido de la banda riojana de reggae, durante los cinco años en los escenarios: “Cuanto Loco nació un 20 de abril, en Clemente” recuerda Candela Garrido, quién no integraba la banda en ese entonces, pero si estuvo entre el público, apreciando el nacimiento de “Cuanto Loco.”

En cambio, Pablo Maldonado, es uno de los miembros fundadores de la banda, siendo uno de los principales trompetistas: “Fue una noche tremenda. Fue el inicio de todo. Después, de un par de mutaciones, tocamos en toda la provincia, llegamos al Cosquin Rock, al Rototón, el Budweiser fue tremendo.” Particularmente, Garrido puntualizó en el “Budweiser Made for Music,” que fue el evento que los hizo conocido en distintos lugares del país, e inclusive en Chile.

Finalmente, Garrido y Maldonado adelantaron que “Cuanto Loco” se encuentra trabajando en su primer disco de estudio, con canciones propias y preparando algunos covers: “Estamos con varias cosas en la cabeza, no tan solo reggae, nos gusta tocar varios géneros, para no terminar encasillados en un solo estilo. Y pretendemos, no hacer algo comercial, buscamos que nuestra música tenga identidad propia y que el público nos busque por lo que somos.”