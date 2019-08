“Cuando me enteré me dieron ganas de irme”,afirmó Cocca

Diego Cocca salió fuerte a criticar la venta de Maximiliano Lovera al Olympiacos de Grecia y enfatizó en conferencia de prensa: “Cuando me enteré me dieron ganas de no seguir”.

“Esto es un perjuicio para mí como DT siendo que habíamos potenciado a Lovera en la parte física, futbolística y psicológica. Lo hablé con los jugadores, me brindaron su apoyo y no los voy a dejar en banda”, agregó el DT.

“No comparto, me enoja, pero entiendo a los dirigentes. Con la dirigencia acordamos hacer el esfuerzo de no vender. Lovera era una herramienta importante que ya no voy a tener. Estoy seguro que lo podíamos potenciar para que en diciembre lleguen ofertas superadoras”, sentenció el entrenador del ‘Canalla’.

Con respecto a la relación con los dirigentes, Cocca sostuvo: “No es lo que habíamos hablado pero la urgencia y la necesidad generó esta situación. Quiero expresar mi descontento, esto me enojó y me puso muy mal. Entiendo un montón de cosas pero estamos en la fecha cinco a mitad de camino. No tengo dudas que los dirigentes negociaron para que Lovera se quede hasta diciembre.”