“Cuando algún trabajo me hace sentir incómodo o no refleja la realidad, no lo hago”

La charla con el actor y productor de cine y televisión, comenzó con su costado futbolero a raíz de la llegada de Diego Maradona a la Dirección técnica de Gimnasia y Esgrima de La Plata, y su opinión, como hincha fanático del eterno rival platense, Estudiantes.

“Maradona es un fenómeno y sabemos que genera todo lo que genera pero no me hace mella que llegue a Gimnasia; Lo que si me molesta es el folklore mal entendido que se arma alrededor de Maradona”.

“Argentina tiene esas cosas maravillosa, que puede convertirte en millonario de la noche a la mañana, queremos que las cosas se soluciones mágicamente pero no es así”.

“Diego les va a meter mucha confianza, es un tipo que genera grupos buenos, pero hay que ver qué equipo lo acompaña, los jugadores, hay muchas cosas, también va a estar la motivación de ganarle al equipo de Maradona”.