Crous criticó que se haya contratado abogados externos en algunos juicios

El flamante titular de la Oficina Anticorrupción, Félix Crous, dijo estar tomando conocimiento de cada investigación y manifestó que le parece “muy llamativo que para determinados juicios se haya contratado a abogados externos a la Oficina y la planta del Estado; por ejemplo, en la causa de Los Cuadernos y otras que no son conocidas”. En Verano 2020, explicó las funciones que le corresponden al área que preside y, sin referirse a Laura Alonso, sostuvo que “la Oficina fue conducida a lo largo de los años por personas de mucho prestigio” . En tanto, expresó: “La Oficina Anticorrupción no tiene como misión prioritaria ponerse como fiscal; estaremos para participar y observar, pero no somos una superfiscalía”.