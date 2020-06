Criticas a los senadores de Cambiemos por no tratar la ley de alquileres

Finalmente los senadores de la oposición no dieron quorum para tratar el proyecto de ley alquileres que tiene media sanción de diputados y abandonaron la sesión virtual de este jueves acusando al oficialismo de “atropellos”.

Roberto Diaz, de la Unión de Inquilinos de Río Negro y miembro de la Federación Nacional de Inquilinos, cuestionó que los senadores de Cambiemos no dieran el quorum para el tratamiento del proyecto que fue presentado en su momento por Cambiemos.

“Nos parece ridículo poner como excusa que no estaban enterados de que el proyecto se iba a tratar”, afirmó el referente y concluyó: “Si votas en contra de tu proyecto es por que en realidad no te importa el impacto en la calidad de vida que va a tener, te importa mas el tecnicismo porque queres discutir otra cosa”.

