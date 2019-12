Crítica por el blindaje a quienes cobran mayores jubilaciones

La Ley de Solidaridad recibió fuertes críticas de varios sectores, ya que consideran que “desolidariza” a los jubilados, según la abogada previsional Mercedes Melián. “Con los ánimos complicados en los temas previsionales porque esta ley de solidaridad viene a desolidarizar a muchos jubilados. Entonces, en el mundillo previsional hay mucha indignación, no porque a los de los haberes más bajos les den el bono, eso no, sino que a los que más cobran no les tocan sus jubilaciones y la solidaridad no les llega. Es como que hay muchas aristas en esta ley que no tiene tantos artículos con respecto a lo previsional, pero los dos o tres que tienen son una burla. Así que tratando de ver cómo le vamos a dar un enfoque, cómo lo vamos a encarar, pensando que se vuelve para atrás, al año 2002. Es mucho el retroceso”, explicó la letrada.