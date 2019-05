Fernández: “Cristina es candidata o se va a su casa, no puede haber votos prestados”

El ex jefe de Gabinete, Alberto Fernández, consideró que Cristina Fernández de Kirchner debería ser candidata a presidente y se mostró en contra de la posibilidad de que la ex presidenta le de su “bendición” a otro dirigente. “O es candidata o se va a su casa, no puede haber votos prestados ni términos medios. No podemos recrear errores del pasado. No tengo ganas de que haya un títere en la Casa Rosada, y que el poder esté en Juncal y Uruguay. O se hace cargo de lo que viene, o deja libre a todas las fuerzas”, sostuvo, en diálogo con #Borderperiodismo.

Otras frases del dirigente del Partido Justicialista

“Cristina es un divisor de aguas, igual que Macri”

“Nos une la convicción de construir una alternativa ante el Gobierno de Macri. No nos une el espanto, nos une la convicción de que este es el peor Gobierno que ha dado la democracia, es un Gobierno que ha dejado resultados espantosos”

“Me puse en la cabeza la idea de juntar partes, para que, a partir de la unidad, podamos dar una pelea clara en una elección como la que viene”