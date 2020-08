Cristina Castro: “Creo que mi hijo reclamó por sus derechos”

En Gente de a pie, la periodista especializada, Irina Hauser dialogó con Cristina Castro, madre de Facundo Astudillo Castro, el joven desaparecido a fines de abril en la localidad bonaerense de Mayor Buratovich. La charla se da tras el hallazgo de un esqueleto incompleto y una zapatilla en mejor estado en una ria en cercanías a la ciudad bonaerense de Bahía Blanca, cuerpo que es peritado por el equipo de Antropología Forense.

“A la zapatilla la encontré yo: estaba acomodada, limpita. Fue como si me dijeran ‘acá está tu hijo, dejate de joder'”, dijo la mujer que apunta a la Policía Bonaerense por el hecho. En tanto, señaló que en la foto del operativo por la detención de Facundo “está todo revolcado, esposado y con una sola zapatilla”. “Ellos me dijeron que Facundo no tenía documento y en el teléfono de un policía aparece la foto de sus dos lados”, agregó.

“Espero que la autopsia revele cómo murió mi hijo para poder poner tras las rejas a todas estas personas, que me mintieron en todo momento”, sostuvo Castro, quien dijo creer que su hijo reclamó por sus derechos al ser detenido, y que a la policía “se le fue la mano, como dicen ellos”.

En tanto, confirmó que será recibida por el presidente Fernández el lunes y criticó al secretario de Seguridad bonaerense Sergio Berni por no haberla recibido. “No espero nada de la reunión con el Presidente, pero necesito decirle lo que nos ha pasado”, dijo. “No entiendo a la justicia, no me gusta la política; pero Facundo sí. Él era peronista”, concluyó.