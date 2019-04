Cristian Lucchetti: “Esta es una posibilidad de entrar a la Libertadores”

Después de más de 20 días sin competencia, Atlético Tucumán verá acción nuevamente esta noche, a partir de las 21.10, contra Talleres de Córdoba, en el Mario Alberto Kempes, por los octavos de final de la Copa de la Superliga. “Fue un parate bastante largo. No es lo ideal, pero estamos con ganas y ansiedad, sabiendo que vamos a tener un rival muy duro enfrente y trataremos de sacar la serie adelante. En Tucumán no hay muchas chances de realizar partidos amistosos, por lo que han sido 20 0 21 días que no hemos tenido ritmo de competencia, pero no es ninguna excusa, es una realidad. Nos hubiese gustado entrar entre los cuatro primeros, pero quedamos a un paso. Esta es una posibilidad, no es fácil ni este torneo ni la Copa Argentina, pero son dos chances que te dan la posibilidad de jugar la Libertadores y vamos a tratar de conseguirla”, opinó el arquero del Decano Cristian Lucchetti.