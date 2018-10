Crisis: preocupa a empleados el cierre de locales de la misma firma

Daniel Ruberto, Secretario General del Sindicato de Empleados de Comercio de Paraná, se refirió al cierre de tres locales de Bazar El Entrerriano situados en Concordia, Colón y Santa Fe, donde sus empleados quedaron sin la fuente laboral. En este sentido, el sindicalista informó que este viernes habrá una audiencia en la Secretaría de Trabajo de la Provincia, para interiorizarse sobre la situación y que se le informe al sindicato cuáles son los pasos a seguir. Luego a las 20.30 se dará un encuentro con los trabajadores despedidos donde se los interiorizará sobre lo charlado en la repartición pública. Si bien no pudo dar a conocer el número de personas desafectadas de la firma, Ruberto indicó que los dueños no despidieron mediante telegrama, sino a través de escribano “invocando el art.247 de la Ley de Contrato de Trabajo, es decir crisis de empresa, no atribuible al gerenciamiento de la empresa, lo cual le permitiría pagar el 50 por ciento de la indemnización”.