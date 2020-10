Crimen macabro: hallan el cuerpo sin vida de una niña de tan solo nueve años

Tucumán amaneció ayer con la noticia del macabro crimen de Rocío Abigail Riquel, de tan solo nueve años, quien fue hallada ayer en un descampado de la zona de América y Francisco de Aguirre. Por el hecho buscan a una persona apodada como “Culón”, quien además de abusar sexualmente de la niña, la habría asfixiado y luego rematado con un golpe en la cabeza. “La verdad que no tengo palabras… Me quitaron a mi hermana. Tenía nueve años y toda una vida por delante. Era tan chiquitita, ¿por qué le hicieron esto? Ella era una niña feliz, tranquila y no le hacía mal a nadie. Si la Policía venía rápido la íbamos a encontrar viva a mi hermana”, dijo entre lágrimas Pamela, hermana de la pequeña.

