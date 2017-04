Cresto: “Es una postura extrema que se adopta en virtud de la postura del gobierno nacional de no cumplir la Ley de Regalías y Excedentes que genera la represa de Salto Grande”

Enrique Cresto, Intendente del Departamento Concordia, se refirió a las reuniones que vienen manteniendo con distintos sectores quienes se encuentran interesados en que Salto Grande pase a depender de la Provincia y no de la Nacion.

El Intendente Enrique Cresto se refirió al proyecto que se plantea con el Senador Angel Ghiano de Provincialización de Salto Grande. Es una postura extrema que se adopta en virtud de la postura del gobierno nacional de no cumplir la Ley de Regalías y Excedentes que genera la represa de Salto Grande.

Actualmente, se paga 240 pesos el megavatio cuando el precio del mercado es de 1.000 pesos, con lo cual no se pagan los gastos operativos de generación de electricidad. La represa genera 8 millones de megavatios por año, pero al ser deficitaria no hay excedentes y en consecuencias no genera regalías. Las regalías representan el 12 % de lo que factura la represa, de los cuales el 70 % corresponde a Entre Ríos y el 30% a Corrientes. De abonar lo que corresponde la CAFESG recibiría 1.000 millones de pesos y a la provincia le corresponderían 400 millones de pesos, lo que le reportaría un enorme beneficio para morigerar el impacto de destrucción de la costa del río Uruguay que genera las maniobras de apertura y cierre de las compuertas de la represa de Salto Grande.