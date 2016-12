“Creo que rompí con mi propio prejuicio de lo que yo creía que era la poesía. No me gustaba lo que leía de chico y traté de romper eso. Luego me di cuenta de que la poesía era mucho más que la rima”, reflexiona Jeremías Vergara, joven escritor sanmartinense reconocido internacionalmente.

De visita a Radio Nacional, Jeremías entiende que en ese desafío de ruptura de los esquemas tradicionales de la poesía, de los que no reniega, se apoya una de las bases del reconocimientos de su trabajo. “Eso es lo que le gusta a la gente, aunque no escribo para la gente. Escribo para mí mismo porque de esa manera disfruto”, señala.

Este sanmartinense de 26 años y tres libros publicados, con varias ediciones acumuladas, también incursiona con sus narraciones en festivales de rock metálico. Pero aclara que “no hace falta ser metalero para identificarse con mi poesía”, encuadrada en el género de la poesía oscura.

Vergara publicó varias ediciones de tres libros, de los cuales algunos fueron de confección artesanal y otros editados por La Grieta: El escritor maldito; Tierra silenciosa y Necromancia. Para septiembre de 2017 espera publicar su cuarto trabajo.

Este año recibió la mención de Embajador Cultural de San Martín de los Andes por parte del Concejo Deliberante de nuestra ciudad. Sus trabajos obtuvieron premios, reconocimientos y espacios en diferentes lugares del mundo. La portada de la revista VM Magazine de Inglaterra acaba de publicar en portada un ensayo sobre Nietzsche y Teller.

Con “El Escritor Maldito” ganó el concurso de poesías oscuras en el Distrito Federal de México (2013) y “Tierra silenciosa” fue premiado por su poema “Solsticio en la oscuridad” por el Club de Leones en la ciudad de Rocha, Uruguay (2012).

Vergara nació y se crió en el barrio Kantec. Estudió psicología en la Universidad Nacional del Comahue, en Cipoletti, y actualmente estudia en su San Martín de los Andes

De aspecto sencillo y conversación pausada, se muestra convincente y apasionado en sus actividades y sólido en sus ideas. afirma que disfruta mucho de las charlas en las escuelas, tanto en los jardines de infante como en los niveles superiores.

Jeremías se muestra receptivo y agradece permanentemente. A su familia, a La Grieta, a la comunidad, a las y los docentes del Profesorado de Literatura y Letras de nuestra ciudad. También agradece a cada ciudadano del mundo que se cruza en su vida personalmente o a través de las redes sociales. De ese mundo que parece no tener barreras para él.