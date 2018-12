Crecieron las exportaciones de Mendoza tanto en valor FOB como en volumen

Mario Lázaro, director gerente de la Fundación Pro Mendoza, informó que se registró un incremento en las exportaciones en general de nuestra provincia, tanto en los valores FOB como en el volumen de las mismas.

“En valores FOB estamos en un crecimiento de un 15% en el período enero-octubre de 2018, comparado con igual período del año anterior”, explicó Lázaro, agregando que “esto se venía observando a lo largo del año, pero en este mes de octubre, este valor creció un 3 puntos, porque veníamos hasta setiembre con un 12% de aumento en valores FOB y 29% en volumen y en el mes de octubre ya hay un crecimiento del 15% en valores FOB y estamos en U$S 1.260 millones de exportaciones, mientras que el año pasado el total del año fueron U$S 1.337 millones”, lo que permite proyectar un volumen cercano a los U$S 1.500 millones para el 2018, además de que en volumen, ya se registra un incremento del 33%.

Esto permite desagregar la información, considerando que en cuanto al valor efectivamente facturado, las cifras crecieron un 36%, pero si se considera la cantidad de mercadería exportada, el aumento supera el 50%. Esto permite inferir también que hubo un precio menor para la mercadería exportada.

En cuanto a las razones que explican este crecimiento, Lázaro precisó que juegan varios factores en este sentido.

“El caso de la estacionalidad o los factores externos influyeron en el vino a granel” que en cuanto a los vinos genéricos, tuvo un aumento considerable por un factor puntual que fue una helada que ocurrió en Europa, lo que permitió incrementar nuestros volúmenes de exportación, pero a la vez anticipó que este año esa circunstancia no se registró, con lo cual no se repetirá esta situación.

También destacó que la presión impositiva influye en la actividad, pero en ese sentido precisó que se han reducido considerablemente los tiempos en los reintegros sobre las exportaciones, que de plazos que rondaban el año o quizás un poco más, bajaron a un nivel de dos o tres meses, “lo cual sigue siendo un problema, pero ya no tan grave como antes”.

Escuchá las declaraciones de Mario Lázaro