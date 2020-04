Crean la “Red de escucha y orientación psicosocial” para contener ansiedades

La Asociación de Trabajadores en Psicología Social de Mendoza creó la “Red de escucha y orientación psicosocial” para contener situaciones de ansiedad básica que puedan suceder durante el aislamiento a cualquier persona. Cristina Rasso, una de las impulsoras de la iniciativa, dio detalles en “Mañanas de Sol” de cómo funciona. “Tenemos que hacer comunidad, la pandemia llegó para quedarse, eso no debe implicar distanciarnos como sociedad”, explicó.”La necesidad de no romper lazos sociales, aunque sea a través de nuevas formas es el desafío que nos compete como sociedad, no profundizar el individualismo”, explicó.

De esta manera, la red funcionará para atender llamadas telefónicas o por WashApp de las personas que estén pasando situaciones de tristeza, desolación, ansiedad. “No se trata de un tratamiento, es una charla de contención que se devuelve”, resaltó la especialista y contó que son 30 profesionales los que forman parte de la red en Mendoza.

Los teléfonos para comunicarse las 24 hs:

261 5789058

261 3842551

261 5467438

DESCARGAR

Entrevista: Silvia Fernández