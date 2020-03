COVID-19 Information für Reisende

RAE ARGENTINIEN IN DIE WELT

Information über das Coronavirus, Empfehlungen des argentinischen Bundesgesundheitsministeriums und Präventivmaßnahmen.

Gemäß Dekret 260/2020 haben eine 14 tägige Isolation einzuhalten:

Personen mit Fieber, einem oder mehreren Atemwegssymptomen (Husten, Halsschmerzen oder Atembeschwerden), die in den letzten Tagen in betroffene Gebiete gereist sind oder mit bestätigten oder wahrscheinlichen Fällen von COVID-19 in Kontakt gekommen sind,

Personen, bei denen medizinisch bestätigt wurde, dass sie sich mit dem COVID-19 angesteckt haben,

Personen, die mit einem der oben genannten Fälle in engem Kontakt stehen,

Personen, die nach einem Aufenthalt in einem betroffenen Gebiet in Argentinien einreisen: Sie müssen über ihre Aufenthaltsorte informieren, ihre Adresse im Land angeben und sich einer möglichst wenig invasiven medizinischen Untersuchung unterziehen, damit das potenzielle Ansteckungsrisiko und die zu ergreifenden Präventivmaßnahmen bestimmt werden, die ausnahmslos eingehalten werden müssen.

diejenigen, die in den letzten 14 Tagen in Argentinien eingereist sind, nachdem sie sich in einem betroffenen Gebiet aufgehalten haben.

Keine Einreise- bzw. Aufenthaltserlaubnis für ausländische Bürger*innen ohne einen festen Wohnsitz in Argentinien, die die geltenden Vorschriften über Zwangsisolierung und Gesundheitsmaßnahmen nicht einhalten, mit Ausnahme der von der Gesundheits- oder Einwanderungsbehörde angeordneten Ausnahmen.

Wer die Isolierung nicht einhält, wird strafrechtlich verfolgt, um die evtle. Begehung der in den Artikeln 205, 239 und damit übereinstimmenden Artikeln des argentinischen Strafgesetzbuches vorgesehenen Verbrechen zu untersuchen.

Wer Symptome aufweist, die mit COVID-19 kompatibel sind, hat dies den Gesundheitsbehörden sofort zu melden.