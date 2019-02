Coudet sorprendió por la no inclusión de Centurión

De cara al trascendental partido ante River del próximo domingo, en la práctica formal de fútbol de los jueves, el Chacho excluyó a Ricardo Centurión del probable 11 titular.

La salida del “Caco” se sumó a la de Zaracho que no está al 100% físicamente y que será esperado hasta último momento.

Es cierto que el 10 no está pasando por su mejor momento futbolístico, pero no deja de ser un jugador importante para el técnico que así lo ha expresado en infinidad de oportunidades.

Habrá que esperar el entrenamiento de hoy por la tarde y la posterior conferencia de prensa para determinar si solo fue una maniobra de distracción o si finalmente el habilidoso volante formara parte del banco de suplentes.

El equipo que paró ayer Coudet fue con Arias, Saravia, Sigali, Donatti y Mena; Marcelo Díaz; Solari, N. Domínguez y N. Cardozo; Licha López y Cristaldo.