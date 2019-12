Coudet confirmó el equipo para mañana

Una conferencia light”, tiró Eduardo Coudet ni bien finalizó su rueda de prensa, previa al partido frente a Lanús por la 16° fecha de la Superliga, quizás su última conferencia en el Cilindro, ya que el entrenador de Racing se despedirá del club a fines de diciembre.

Por eso el Chacho no se plantea hacer una evaluación sobre su desempeño en la Academia, teniendo dos partidos muy importantes en el horizonte: “La realidad es que el balance uno lo tiene que hacer tranquilo y cuando ya se termine todo. No me puedo poner a hablar de algo que suene a despedida, algo que muestre que estoy con la cabeza más afuera que adentro”.

“Estoy enfocado en el día a día, en que no haya una relajación de los dirigentes, los jugadores y mucho menos de mi parte. Nos quedan dos compromisos muy importantes, nos puede posicionar otra vez en la tabla. Y en ocho dias una final por un título, hay que mantener la exigencia“, expresó el Chacho.

Lanús, el sábado a las 21.30 en la Fortaleza, es el primero de los dos compromisos que le quedan a Racing, y el entrenador se refirió a su próximo rival. "Es un partido muy importante con un rival durísimo y en su cancha, hacía mucho que Racing no ganaba allá y va a ser difícil. Zubeldía es un técnico con una idea clara que ya la plasmó en su equipo. Tenemos que cambiar el inicio del partido (contra Defensa), tener mejores 45 minutos para traernos los tres puntos", explicó el DT, quien confirmó el equipo con "Arias; Pillud, Donatti, Orban, Mena; Martínez; Barbona, Zaracho, Rojas; Reniero y Cvitanich". Además, vuelve a concentrar Cristaldo, quien irá al banco de suplentes.