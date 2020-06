Corzuela está en fase 5 y se normalizan las actividades

El intendente de Corzuela, Rafael Carrara, manifestó su satisfacción porque hasta el momento esa localidad no tuvo ningún caso positivo de COVID-19 y únicamente se registran 3 pacientes con dengue: “en nuestra localidad no tenemos casos de COVID-19 gracias a un gran trabajo de coordinación con el gobierno provincial, las fuerzas de seguridad, los empleados municipales y los vecinos. Establecimos controles en el ingreso y egreso a la localidad y lentamente se va produciendo una apertura de algunas actividades, siempre con el cumplimiento de todos los protocolos de seguridad”, señaló en diálogo con Noelia Moreyra de Radio Nacional Resistencia.

“Estamos en fase cinco y eso significa la posibilidad de permitir el funcionamiento de algunas actividades como por ejemplo la de gimnasios, academias de diferentes tipo, como también las deportivas, como padle y fútbol cinco que ya pueden funcionar los viernes de 13 a 20 y sábado y domingo de 8 a 20, en horario corrido, sin público y con la participación de vecinos de nuestra localidad, no pueden hacerlo quienes residan fuera de ella y con el cumplimiento de los protocolos se seguridad”, indicó.

El intendente dijo que actualmente se está analizando la posibilidad de autorizar, o no, las actividades religiosas, las reuniones familiares de más de 10 personas y la apertura de bares y restaurantes y que los kioscos, almacenes y despensas de barrio ya trabajan normalmente desde hace dos semanas.

“Sabemos que tenemos que cuidarnos mucho de personas que puedan provenir de lugares críticos y es por eso que están en vigencia estrictos controles en el acceso a la localidad”, indicó.