Corre peligro el servicio de transporte público de la ciudad

La quita de subsidios nacionales, la falta de aporte de la Provincia en la materia y la deuda que mantiene el Municipio con Expreso de los Andes pone en serio riesgo la continuidad del servicio de Transporte Urbano de Pasajeros de San Martín de los Andes.

Se estima que para que Expreso Los Andes pudiera seguir funcionando sin tener pérdidas debería cobrar un boleto de $45 aproximadamente.

Según Marcelo Más, delegado de UTA en San Martín de los Andes, la empresa está cubriendo con sus propios fondos las pérdidas pero si no se salda la deuda del Municipio no podría pagar los sueldos de los empleados y no se podría seguir prestando el servicio.