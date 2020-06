Coronavirus: una historia que quedará en la Historia

-Todos los argentinos deberán someterse al aislamiento social, preventivo y obligatorio.

Así empezó la cuarentena por el coronavirus el jueves 19 de marzo de 2020 en nuestro país. El anuncio lo hizo el presidente de la Nación, Alberto Fernández.

El intendente de Bahía Blanca, Héctor Gay, lo bancó: “No había otro tipo de medida hoy. Cada uno tiene que tomar conciencia. El virus va a venir, vamos a tener casos, tenemos que aplanar la curva como se dice”.

Y fue más allá: “Los controles serán inflexibles. Les vamos a pedir a las empresas que estén dentro de las excepciones que provean a los empleados las acreditaciones correspondientes para que las fuerzas de seguridad puedan constatar que están cumpliendo”.

El jefe comunal bahiense siempre manifestó una buena relación con la Nación: “Tenemos una buena relación con Provincia y con Nación. La visita de un ministro como Sergio Berni es buena, es muy ejecutivo. Se llevó un panorama de cómo trabaja la ciudad en el aspecto seguridad y sanitario”, dijo Gay.

El primer caso

El primer caso en nuestra ciudad fue el de un joven de 27 años que había viajado al exterior. Y que pocos días después fue dado de alta.

Cómo estamos

En estos 3 meses hubo: 96 casos confirmados –últimos datos viernes 26 de junio de 2020-, con 70 de ellos recuperados, 21 activos y 5 muertes. Tiempo de duplicación de casos: 39 días, según datos oficiales.

Los casos se dividieron en 5 conglomerados de contagios, según la clasificación que hizo el Municipio de Bahía Blanca: Geriátrico, Viajes al exterior y nacionales, Parque Eólico, Hospitales de la Asociación Médica, José Penna y Municipal e Hipermercado de la Cooperativa Obrera.

Parque Eólico

El 22 de mayo se llegó al pico de contagios en el Parque Eólico ubicado en cercanías de Mayor Buratovich con 22 casos.

Por esta situación, el jefe comunal bahiense hizo una presentación en la Justicia .

Mientras que el fiscal Santiago Ulpiano Martínez dijo que “no hay ningún imputado formal”.

El sábado pasado se anunció que ya estaban todos recuperados.

Geriátrico

En un geriátrico de Avellaneda al 700 internaron a 8 ancianas de las cuales 2 fallecieron: una de 82 años y otra de 95.

HAM

En el Hospital de la Asociación Médica se dieron la mitad de los casos que había en la ciudad cuando promediaba abril.

Y tras 18 días cerrado, el titular de esa entidad, Carlos Deguer, anunció su reapertura.

Hipermercado de la Cooperativa Obrera

El Hipermercado de la Cooperativa Obrera de calle Aguado fue otro de los conglomerados en los cuales se registraron casos de coronavirus.

Cultura, fake news, cigarrillos… y algo más

La Cultura y el Comercio fueron 2 de los sectores que más se hicieron escuchar en nuestra ciudad frente a la cuarentena y la falta de trabajo que sufren.

-Se formó una mesa de diálogo, con una sola reunión. Después no nos convocaron más. Uno no quiere pensar que el coronavirus les vino bárbaro. Si no haya una política cultural, que nos digan. Nunca pasó esto de no proponer. Que no nos hablen de convocar a los vecinos cuando están dejando caer los contratos –dijo el actor Elisardo Tunessi.

Los comercios de indumentaria y calzado volvieron a abrir el 12 de junio: barbijo obligatorio, alcohol en gel, pulverizador con alcohol, guantes (también para los clientes) y demarcaciones en el piso para respetar el distanciamiento social.

Y los cantantes inventaron para poder seguir.

En tanto, Lorena González -jefa de gabinete del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI)- advirtió sobre las fakenews en el contexto de pandemia.

Por su parte, el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, Roberto Salvarezza, hizo mención a la irresponsabilidad de los anticuarentena: “Hay una gran cantidad de expresiones que lindaban con lo irracional. Hubo un llamamiento desde la política para que esta gente se movilizara. Está la gente que se moviliza por cuestiones de trabajo y otros que lo hacen desde la irracionalidad, movilizados por lo político para confrontar con el gobierno nacional. Es poco serio y muy de época con algunos grupos que cuestionan lo que es la ciencia. Hemos tenido que escuchar a gente que es antivacuna y ahora están todos esperando que haya una vacuna para el COVID”.

A principio de mayo hubo otra crisis: la del cigarrillo. Y Bahía no fue ajena, con colas de hasta 5 horas para conseguir un atado.

El deporte también sufrió… y volvió

El médico de la selección argentina de básquetbol y de la Asociación de Básquetbol, Diego Grippo, dio su parecer y habló de protocolos en Radio Nacional Bahía Blanca: “Ni el encierro permanente, ni la locura de Brasil”.

Y los runners un día volvieron a las calles.

Poniendo…

Otra polémica fue el aporte extraordinario a las grandes riquezas. Y el historiador Luis Sagasti recordó que ya se había hecho en otros tiempos y que uno de sus impulsores fue nada más y nada menos que José de San Martín.

La Economía

Al igual que el resto del país, Bahía Blanca ha sentido el impacto de la pandemia de Covid-19 en su economía: según el Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca Argentina (CREEBBA).

Durante marzo la actividad general se contrajo en el orden del 12%, viéndose afectados sectores de gran peso como el Comercio, la Industria y la Construcción.

El empleo local fue afectado por el aislamiento social obligatorio, paralizando (en marzo y abril) a más de la mitad de los asalariados de la ciudad por no pertenecer a sectores considerados como esenciales.

Las 5 muertes

En Bahía Blanca fallecieron 5 personas a causa del coronavirus:

La primera, un hombre de 65 años.

La segunda, un hombre de 56.

La tercera, una mujer de 82.

La cuarta, una mujer de 95.

La quinta, un hombre de 85 años.

El análisis del secretario de Salud

El secretario de Salud de la Municipalidad de Bahía Blanca, Pablo Acrogliano, destacó la actitud de los vecinos de nuestra ciudad para lograr que la curva de contagios por coronavirus “sea aceptable”.

-Tenemos los casos esperados para estos momentos –agregó el funcionario.

Acrogliano también habló de cómo podría ser la distribución de la vacuna contra el covid 19, explicó qué es el caso cero y cómo ayuda a la labor de su área y de la peligrosidad de estigmatizar a contagiados y ocultar información.

“Uno va viendo un cierto relajamiento”

El secretario de Gobierno de la Municipalidad de Bahía Blanca, Adrián Jouglard, dijo en Radio Nacional Bahía Blanca que entiende que haya un cierto relajamiento en la gente tras más de 90 días de cuarentena.

-Es difícil que se puedan seguir cumpliendo algunas normas. Uno va viendo un cierto relajamiento. Se empieza a ver más movimiento.

El funcionario igualmente pidió que se mantenga el distanciamiento, el lavado de manos y el uso de barbijo, entre otras medidas para combatir al covid 19.

Jouglard también habló con la Radio Pública sobre la posibilidad de habilitar la gastronomía, la distribución de la vacuna en el momento que esté a disposición de la población y por qué no se hicieron detenciones en la manifestación en contra de la intervención a la firma Vicentín.