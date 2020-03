Coronavirus: en Entre Ríos no hay casos de transmisión comunitaria

Gustavo Bordet, la directora del Iprodi, Inés Artusi, el secretario de Justicia, Pablo Biaggini y el director de Epidemiolgía e integrante del COES, Diego Garcilazo brindaron el informe epidemiológico de la provincia, este viernes al mediodía. En este sentido, el gobernador indicó que los casos existentes en el territorio son con antecedentes de viaje o estrecho contacto con quienes han llegado desde el exterior, con esto señaló que “no hay casos autóctonos en la provincia, no hay hasta el momento transmisión comunitaria”. También, analizó la situación económica e indicó que la provincia trabaja en un plan de contingencia destinado al sector que más afectado se encuentra.

El gobernador Bordet indicó que laboratorios entrerrianos se sumarán a la producción de paracetamol y poder abastecer a los efectores de salud y farmacias de la provincia, al igual que se hizo con la producción de alcohol en gel en empresas del Parque industrial de la capital entrerriana. El mandatario provincial, también se refirió a la situación económica que atraviesa la provincia y el país, ante la situación de la pandemia. Apoyando el mensaje y la prioridad del Presidente de la Nación, Bordet indicó que se trabajará para cuidar las salud de los entrerrianos.

Bordet, señaló, que hasta el momento, en la provincia no hay casos autóctonos, es decir que no existe la trasmisión comunitaria. Sin embargo, aclaró que se trabaja atentamente en este sentido. Por tal motivo informó que en el Hospital de La Baxada, para los primeros días de abril estarán habilitadas 20 camas con 20 respiradores y 160 camas para internación de pacientes que no requieran asistencia respiratoria.