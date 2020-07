Coronavirus: “Día a día se va evaluando cómo continuar”

El distanciamiento social, la higiene de manos y el uso del tapaboca son las medidas indispensables que se deben tener presentes para evitar los contagios de coronavirus en la sociedad. Así lo expresó, la epidemióloga Silvina Saavedra, integrante del Comité de Emergencia Sanitaria (COES) de Paraná. Además, la especialista indicó que no se puede hablar de proyecciones, debido a que la situación se modifica a diario. “Algunos días no hay un número alto de contagios y en otras jornadas, este número se modifica”, dijo. Al respecto, mencionó que existe un nivel de camas “aceptable”, pero depende de la actitud de la comunidad mantener esta variable estable y así evitar un colapso en el sistema de salud. Saavedra, trajo a colación el ejemplo de la ciudadanía en el país vecino de Uruguay, y contó que allí no se trabajó con el personal policial realizando controles en la calle, ya que los mismos ciudadanos tomaron conciencia de la magnitud de la pandemia., “falta un poco de conciencia social”, cerró.

DESCARGAR