Coronavirus: cómo es la realidad de quienes viven en barrios populares

Marta Mamani es integrante del Comité de Crisis del Barrio Padre Mugica (ex Villa 31) y, en comunicación con En qué juego estamos, describió cuál es la situación que viven en los barrios vulnerables de la Ciudad de Buenos Aires en torno al COVID-19. “Lo que está sucediendo en nuestro barrio es dramático. Hay preocupación y miedo. Lamentablemente el número de infectados sube día tras día. Los habitantes de este barrio estamos expuestos a enfermarnos de coronavirus”, afirmó. En ese marco, cuestionó al gobierno de porteño “por nunca haberlos escuchado”, al tiempo que señaló: “Si no fuera por Aysa, nosotros no tendríamos agua”.

