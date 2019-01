Cornejo: “Estamos enfocados en generar recursos”

El gobernador Alfredo Cornejo dialogó con sindicatos sobre la exploración y explotación no convencional de hidrocarburos en Nuevo Cuyo. Los funcionarios se reunieron en el salón Patricias Mendocinas de Casa de Gobierno, donde también conversaron sobre las campañas de capacitación para la actividad petrolera que crece en el sur, al igual que para la construcción y los camioneros.

El Gobernador Alfredo Cornejo junto con los ministros de Gobierno, Trabajo y Justicia, Lisandro Nieri; y el ministro de Economía, Infraestructura y Energía, Martín Kerchner, se reunió con el secretario general de Sindicato de Choferes de Camiones, Rubén Zárate; el secretario general de Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Cuyo, David Castro y con el secretario general de la UOCRA, Miguel Ponce.

Durante el encuentro dialogaron sobre la protección del desarrollo de la exploración y explotación no convencional de hidrocarburos en Nuevo Cuyo y de “campañas de capacitación para la actividad petrolera que crece en el sur, al igual que para la construcción y los camioneros” explicó el Gobernador.

El mandatario se refirió a la actividad de estos gremios como “muy pujante de nuestra provincia y del país, que tiene una muy intensiva en mano de obra”.

En este sentido, Cornejo aseguró: “El entendimiento al que hemos llegado, es una continuidad de lo que venimos haciendo y queremos reimpulsarlo. Teniendo en cuenta que la situación económica no es la mejor y que la Provincia no tiene las mismas herramientas económicas que la Nación, como son los impuestos nacionales, los aranceles externos, que hacen la diferencia”.

A su vez, destacó: “Tenemos pequeños instrumentos a nivel provincial, gracias al orden fiscal obtenido en estos años de gestión, lo que nos permite hacer rebajas impositivas y brindar bonos fiscales e incentivos a actividades específicas y todos los elementos de recaudación que tiene el Estado que nos dan la posibilidad de fomentar distintas actividades”.

“Estamos enfocados en generar recursos para poder distribuirlos adecuadamente, no es solo la vitivinicultura, también en el sur de la provincia estamos con la estimulación hidráulica con buenos resultados, preparando licitaciones y concesiones en áreas ya otorgadas de petróleo pesado”, explicó el mandatario provincial.

Además remarcó: “Mendoza se ha diferenciado del resto del país, en el 2018, debido a que logró nuevas perforaciones, pozos y equipamientos, esto es una buena señal de que vamos por el buen camino, además tenemos un incremento de la actividad de camiones del tránsito de camiones por Mendoza y eso nos alienta mucho”.

Luego explicó que “el programa de trabajo que estamos desarrollando y vamos a profundizar, con estos tres gremios, a través de la Subsecretaría de Trabajo, tiene que ver con campañas de capacitación para la actividad petrolera, que crece en el sur, para la construcción y los camioneros”.

A su vez subrayó: “Estamos exigiendo a empresas nacionales e internacionales a firmar convenios de capacitación y a tomar gente de Mendoza, como lo estamos logrando con Quilmes y es en este sentido que le pedimos a la dirigencia sindical la mayor comprensión de la situación para no tener exigencia nuevas que hagan que se retraiga lo logrado”.

Para finalizar, el mandatario destacó que durante todo el 2018 “hemos logrado una plena colaboración y hemos podido trabajar”.

Por su parte, el ministro Lisandro Nieri, respecto de la reunión comentó: “Hoy ha sido una reunión de trabajo con el Gobernador y la semana pasada la tuvimos con integrantes del sector petrolero, más allá del acuerdo firmado con el ministro de la Nación, Dante Sica, en la que participaron integrantes del sector petrolero y las cámaras. Luego tuvimos una reunión con Petróleo y Gas Privado, como lo tenemos con varios sectores”.

Explicó que “a través de la Subsecretaría de Trabajo, el ministerio monitorea y sigue de cerca la relación con los gremios. Sobre todo con lo que más nos preocupa que en un contexto como el actual, el tema del empleo. Afortunadamente hoy observamos que no solo, no hay destrucción de empleo sino que en algunos casos puntuales, como en petróleo y gas privado, en el gremio que dirige David Castro, ha habido hasta creación”.

En este sentido destacó: “Obviamente la realidad es otra, el precio del barril del crudo está creciendo, en un contexto donde estamos haciendo mucho esfuerzo porque vuelva a ser el sector petrolero con una gran relevancia como lo fue alguna vez en la provincia”.

“Hay que resaltar el decreto que salió sobre el no convencional, regulando el uso del agua, y en la actualidad estamos teniendo desarrollos reales en el sur de la provincia, los que ya no son pruebas. Hay muy buenas perspectivas del no convencional, además hay proyectadas inversiones de destilería, a más de 5 años, de 1400 millones de dólares de los cuales 400 ya se ejecutarán durante el 2019”, explicó Nieri.

Además subrayó que “las obras en destilería generan empleo directo en la construcción. Una obra que va a demandar 600 puestos de trabajo en un principio, luego 800 y terminando en 1200 en algún momento de la curva de ese proyecto”.

También mencionó lo referido a petróleo pesado que “también genera empleo además de la tecnología donde tenemos mucho potencial como provincia, pero las condiciones son distintas, probablemente haya necesidad de disminuir las regalías y lo estamos analizando y si es necesario, lo vamos a hacer porque significa crecimiento para el sector, para la provincia y desarrollo para Mendoza”.

Finalmente, el ministro Martín Kerchner mencionó al respecto de la reunión con los sindicatos: “No es un diálogo nuevo, venimos trabajando desde inicio de la gestión y estamos alineados en objetivos comunes, que son alentar la participación de empresas para generen más y mejor empleo y una forma de alentar esto es capacitando y trabajando juntos”.