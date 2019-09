Cornejo entregó 92 casas y destacó la perseverancia de los adjudicatarios

Este jueves se sumaron 62 nuevas casas a este emprendimiento financiado a través del Plan Nacional de Vivienda y la Provincia, por un monto de más de $ 68 millones. “Los sueños no son gratis, para concretarlos se requiere administración y gestión” –dijo el gobernador Cornejo en su mensaje.

Alfredo Cornejo y el ministro de Economía, Infraestructura y Desarrollo, Martín Kerchner, junto al presidente del Instituto Provincial de la Vivienda, Damián Salamone, y al intendente de Junín, Mario Abed, entregaron 62 viviendas del barrio 9 de Julio del departamento de San Rafael. Más de 600 familias sanrafaelinas ya disfrutan de su vivienda propia.

En cuatro años, el Gobierno de Mendoza, a través del Instituto Provincial de la Vivienda, ha entregado 671 viviendas y realizado mejoramientos en 90 casas que estaban en situación de precariedad.

San Rafael es uno de los departamentos de la provincia en los que más viviendas se han construido en los casi cuatro años de la actual gestión. Además, se encuentran 72 viviendas en ejecución y 87 que se iniciarán próximamente.

El Gobernador en su discurso se dirigió a los presentes y a quienes aún no tienen casa.

“A quienes hoy reciben la casa, deben estar sumamente emocionados. Obtener la vivienda propia es uno de los momentos más importantes de la vida. Esto no es sólo material, además de la casa, ladrillos y cemento, también hay un hogar y una construcción afectiva”.

“Los sueños no son gratis, para concretarlos se requiere administración y gestión” – remarcó Cornejo. Y agregó: “los que no nacimos en una cuna de oro, me incluyo dentro del 85% de los mendocinos que están en esa condición, no pueden acceder a la casa propia si alguien no les apalanca el financiamiento. La mayoría de la gente quiere pagar por su vivienda, no quiere que se la regalen”.

“Hacer casas tiene hoy un costo, estas casas en particular, tenemos que ir actualizando en cada entrega, un millón y medio aproximadamente cada vivienda. Ese dinero no lo tiene el 85% de los mendocinos”- señaló.

“Necesitamos una buena administración en el antes de la casa, durante la construcción, y en el post, cuando hay que armar el circuito virtuoso de que el que accede a la casa financia al que no tiene vivienda. Ese circuito se perdió en Mendoza. El IPV tiene más de 70 años haciendo casas” -sostuvo.

“La mala administración ha hecho que se licuen las cuotas, que se baje el financiamiento y que no paremos de hacer casas como necesitamos hacer en forma permanente. Cada cuatro años de gobierno deberíamos hacer entre 10 mil y 12 mil casas para cubrir el crecimiento vegetativo. Sólo las personas jóvenes que forman una nueva familia y que están demandando casas, sólo ese crecimiento requiere en Mendoza esa cantidad de viviendas”.

“En mi Gobierno vamos a lograr darles esas viviendas efectivamente, como lo estamos haciendo hoy, sólo a 7.500 personas. Estamos debajo de lo que necesitamos hacer. El Gobierno anterior entregó 5 mil, y el anterior otra 5 mil. O sea que venimos con un retraso. Pero en mi Gobierno lo hemos estabilizado, de estar muerto por inanición, el IPV, en el primer año, hoy estamos entregando casi 3 mil casas al año, y estamos en el nivel óptimo de lo que debemos hacer en cuatro años”.

“Estamos orgullosos de una mejor administración. Queremos que el pueblo de Mendoza sepa que a todos los que les falta casa que tenemos que persistir en una política de buena administración donde no se licuen las cuotas, donde se hagan en tiempo y forma. Este barrio se hizo en menos de un año de construcción”.

“Esto lo logramos con Mendoza Construye, un programa íntegramente financiado por la Provincia. Ya no recibimos dinero de la Nación, o recibimos muy poco. No ponen recursos los municipios pero necesitamos trabajar con ellos para que el municipio que tenga un terreno lo ponga a disposición, y así armemos un engranaje”.