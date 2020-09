Coria empezó con el pie derecho

El tenista santafesino Federico Coria arrancó este domingo de la mejor manera en Roland Garros, el segundo Grand Slam de su carrera, con una victoria ante Jung (Taipei) por 7-5, 7-6 y 7-6.

Son buenos puntos de ATP para el argentino (se acerca al puesto 90) quien el miércoles jugará contra el ganador del partido entre Paire (Francia) y Kwon (Corea)

Recordemos que Roland Garros habitualmente se juega desde los últimos días de mayo, en la primavera europea, y por la pandemia mundial cambió al otoño. Y cambiaron las condiciones climáticas, claro.

“Entré con alguna presión porque creo que, por jugarse en polvo de ladrillo, yo era el favorito a pesar que no hay gran diferencia en el ranking”, explicó el hermano de Guillermo.

“Hace frío, si. La pelota casi no pica. Es difícil agarrar confianza porque el viento va cambiando constantemente. Pero estoy en Roland Garros. El otro día entre al vestuario con Nadal, estoy en un parque de diversiones. Llegué al Top-100. No me da quejarme”, cuenta Coria.

Sobre su actualidad, Coria dijo que “el destino me va poniendo oportunidades y las aprovecho con mucho trabajo. Invierto en mi. En mi entrenador, en mi fisioterapeuta, en mi preparador físico. Estoy en un buen momento”, dijo el tenista argentino quien ahora, por tratarse de la primera ronda de un Grand Slam, tendrá 48 horas de descanso, algo que no es habitual en los torneos.