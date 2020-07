En Abrimos los domingos el etnomusicólogo peruano radicado en Alemania, Julio Mendívil, se refirió a “Contra la música“ su último libro y sostuvo que se trata de un trabajo para comprender las músicas como algo heterogéneo y no como un fenómeno unitario, de una sola cultura. “El libro recoge preguntas que todos se hace con la música. Porque no hay cultura en el mundo que no tenga música. Es indispensable”, sostuvo.

DESCARGAR