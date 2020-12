Continúa la campaña para erradicar el mosquito transmisor del dengue

El secretario de Servicios Públicos de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, Carlos Arnedo, reiteró la necesidad de que la gente mantenga limpios los patios e interiores de las casas y no acumule agua, a fin de evitar la proliferación del mosquito transmisor del dengue. “Uno ha notado que el vecino se ha comprometido más y es central que el interior de las casas y los patios y fondos estén limpios para que no sea caldo de cultivo para la proliferación del mosquito. Una situación en particular que tenga en condiciones de salubridad los patios y los fondos. Es clave para que no se reproduzca el mosquito que transmite el dengue”, señaló el funcionario.

