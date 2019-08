Consenso Federal le ofreció al “Negro” Ferreyra ser candidato a intendente

El reconocido guitarrista y concejal de la ciudad de San Luis por el Frente Unidad Justicialista, Daniel “el Negro” Ferreyra recibió la propuesta para ser intendente de la ciudad capital, en representación del partido Consenso Federal, que lleva como candidato a presidente a Roberto Lavagna.

El ofrecimiento a “El Negro” provino por parte de el jefe de la campaña en San Luis de Consenso Federal, el sindicalista Carlos D’Alessandro. El famoso guitarrista anticipó que confirmará si es o no candidato después de las PASO de este 11 de agosto.

Sobre si confirma su candidatura, Ferreyra explicó en Amanecer Informados que quiere “trabajar para la ciudad” y no le gustaría “contagiarse” de negocios sucios.

Además dijo que su poca experiencia como concejal, le enseñó a no estar “corriendo detrás de un cargo” porque su intención es cumplir una función. “me da lo mismo ser concejal, intendente o no ser nada; no estoy desesperado por el cargo”, remarcó.