La periodista decidió abandonar el programa de las tardes de Telefe que conduce Verónica Lozano y, en diálogo con Modo Sábado, explicó los motivos de su salida. “No tengo miedo de avanzar. La gente en este país está muy acostumbrada a eternizarse en los trabajos. Soy una persona que decide hacer cosas nuevas, por eso me voy de Cortá Por Lozano, no pasó nada malo”, explicó la ex panelista de El Trece.