Conmoción por el nene de cuatro años que apareció ahorcado en un puente

Conmoción, horror, dolor, impotencia. Esas son algunas de las sensaciones que causó en los tucumanos la noticia de un niño de apenas 4 años, Benjamín Villafañe, que apareció colgado del puente de avenida de Circunvalación ayer, después de haberle dicho a su abuela que salía a jugar un rato. “Cuando vine me dijeron que no lo encontraban a Benjamín. Lo sacaron de un monte, en un puente que está cerca del cementerio del Ángel lo encontraron ahorcado con un cable. Lo traje con un vecino en un auto, cuando lo vi ya lo habían bajado. Lo llevé urgente al Caps y tratamos de reanimarlo. Estuvo como tres horas y no vino la ambulancia”, comentó Adán Villafañe, abuelo del pequeño.